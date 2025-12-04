رئیس جمهور چین:
به دستیابی به یک توافق صلح قابل قبول درباره اوکراین امیدواریم
رئیس جمهور چین نسبت به دستیابی به یک توافق صلح قابل قبول در مناقشه اوکراین، امیدواری کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «شی جین پینگ»، رئیس جمهور چین، با تاکید بر رد تلاشها برای سرزنش و تخریب وجهه دیگران، ابراز امیدواری کرد که کشورش به یک توافق صلح در اوکراین که برای همه طرفها قابل قبول باشد، دست یابد.
شی در جریان یک کنفرانس مطبلوعاتی پس از دیدار با «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه در پکن گفت: «جهان امروز با آشفتگی شدیدی روبرو است و درگیریها و اختلافات سیاسی بینالمللی در بسیاری از نقاط جریان دارد و حل آنها پیچیده و دشوار است».
رئیس جمهور چین تاکید کرد که کشورش تمام تلاش خود را برای دستیابی به صلح اوکراین انجام میدهد . ابرزا امیدواری کرد که همه طرفها از طریق گفتوگو و مذاکره به یک توافق صلح عادلانه و الزامآور که برای همه قابل قبول باشد، دست یابند.