سفر نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت به سوریه
نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد برای دیدار با مقامات سوری و چهرههای جامعه مدنی وارد سوریه شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک،
خبرگزاری سانا سوریه امروز -پنجشنبه- گزارش داد که هیئتی از شورای امنیت سازمان ملل متحد وارد سوریه شده و از میزان ویرانیها و خسارات وارده به محله جوبر دمشق بازدید کرده است.
وزارت خارجه سوریه روز چهارشنبه تصریح کرد که سفر هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد به دمشق «حمایت جامعه بینالمللی از سوریه جدید را تأیید میکند».