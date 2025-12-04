چین و فرانسه باید بر اختلافات خود فائق آیند

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه، در سفری به پکن با محوریت همکاری‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی به «شی جین‌پینگ»، همتای چینی خود گفت که دو کشورشان باید بر «اختلافات» خود غلبه کنند.

این دو رهبر امروز -پنج‌شنبه- در پکن، پایتخت چین، دیدار کردند و در تالار بزرگ خلق، مذاکرات گسترده‌ای را برگزار کردند که از پایان جنگ در اوکراین گرفته تا اصلاح عدم تعادل‌های اقتصادی جهانی را شامل می‌شد.

طی این دیدار، ماکرون به شی گفت: «گاهی اوقات اختلافاتی وجود دارد، اما این مسئولیت ماست که برای خیر و صلاح عمومی بر آنها غلبه کنیم.»

وی با اشاره مستقیم به اوکراین گفت: «ظرفیت ما برای همکاری با یکدیگر تعیین‌کننده است.»

انتهای پیام/