خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واشنگتن احتمال جنگ جدید در جنوب لبنان را پایین می‌داند

واشنگتن احتمال جنگ جدید در جنوب لبنان را پایین می‌داند
کد خبر : 1722803
لینک کوتاه کپی شد.

با وجود تنش‌ها و حملات اخیر اسرائیل به لبنان، مقام‌های آمریکایی احتمال آغاز جنگ در جنوب این کشور را پایین می‌دانند و دیدار اخیر اسرائیلی‌ها و لبنانی‌ها در رأس الناقوره با میانجیگری واشنگتن، نقطه‌عطفی در کاهش تنش‌ها محسوب می‌شود.

به گزارش ایلنا، یک مقام آمریکایی اعلام کرد با وجود اظهارات برخی سیاستمداران و نظامیان اسرائیلی، احتمال ازسرگیری جنگ توسط تل‌آویو علیه جنوب لبنان در هفته‌های آینده بسیار کم است.

این مقام به «اکسیوس» گفت که آمریکا امیدوار است مذاکرات اخیر میان اسرائیل و لبنان، با نظارت و میانجیگری واشنگتن، بتواند به کاهش تنش‌ها و جلوگیری از بازگشت درگیری‌های نظامی کمک کند.

در اقدامی تاریخی، برای نخستین بار طی ۳۲ سال گذشته، مقامات اسرائیلی و لبنانی به‌طور رودررو و با واسطه‌گری آمریکا در رأس الناقوره دیدار کردند. این نخستین گفت‌وگوی مستقیم دوجانبه از زمان «تفاهمنامه ژوئیه ۱۹۹۳» به شمار می‌رود.

این نشست که با حضور مورگان اورتگاس، نماینده ویژه آمریکا، برگزار شد، در همان مکانی برگزار شد که پس از «جنگ هفت روزه» نیز مذاکرات مستقیمی میان طرفین انجام شده بود.

از سوی دیگر، پس از توقف آتش‌بس حدود یک سال پیش، رژیم صهیونیستی در هفته‌های اخیر حملات هوایی خود به لبنان را افزایش داده و آن را پاسخی به تلاش‌های حزب‌الله برای بازسازی توان نظامی این گروه اعلام کرده است.

به گفته یک مقام آمریکایی، ترور هیثم الطبطبائی، از فرماندهان ارشد حزب‌الله لبنان، فرصتی سیاسی برای رژیم صهیونیستی فراهم کرده و هرگونه عملیات بزرگ این رژیم در لبنان را به تعویق انداخته است.

کارشناسان نیز معتقدند این دیدار نقطه‌عطفی در سیاست آمریکا نسبت به لبنان است، چرا که واشنگتن از جایگاه ناظر صرف، به واسطه‌ای مستقیم برای مدیریت تنش‌ها و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها تبدیل شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی