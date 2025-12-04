به گزارش ایلنا، یک مقام آمریکایی اعلام کرد با وجود اظهارات برخی سیاستمداران و نظامیان اسرائیلی، احتمال ازسرگیری جنگ توسط تل‌آویو علیه جنوب لبنان در هفته‌های آینده بسیار کم است.

این مقام به «اکسیوس» گفت که آمریکا امیدوار است مذاکرات اخیر میان اسرائیل و لبنان، با نظارت و میانجیگری واشنگتن، بتواند به کاهش تنش‌ها و جلوگیری از بازگشت درگیری‌های نظامی کمک کند.

در اقدامی تاریخی، برای نخستین بار طی ۳۲ سال گذشته، مقامات اسرائیلی و لبنانی به‌طور رودررو و با واسطه‌گری آمریکا در رأس الناقوره دیدار کردند. این نخستین گفت‌وگوی مستقیم دوجانبه از زمان «تفاهمنامه ژوئیه ۱۹۹۳» به شمار می‌رود.

این نشست که با حضور مورگان اورتگاس، نماینده ویژه آمریکا، برگزار شد، در همان مکانی برگزار شد که پس از «جنگ هفت روزه» نیز مذاکرات مستقیمی میان طرفین انجام شده بود.

از سوی دیگر، پس از توقف آتش‌بس حدود یک سال پیش، رژیم صهیونیستی در هفته‌های اخیر حملات هوایی خود به لبنان را افزایش داده و آن را پاسخی به تلاش‌های حزب‌الله برای بازسازی توان نظامی این گروه اعلام کرده است.

به گفته یک مقام آمریکایی، ترور هیثم الطبطبائی، از فرماندهان ارشد حزب‌الله لبنان، فرصتی سیاسی برای رژیم صهیونیستی فراهم کرده و هرگونه عملیات بزرگ این رژیم در لبنان را به تعویق انداخته است.

کارشناسان نیز معتقدند این دیدار نقطه‌عطفی در سیاست آمریکا نسبت به لبنان است، چرا که واشنگتن از جایگاه ناظر صرف، به واسطه‌ای مستقیم برای مدیریت تنش‌ها و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها تبدیل شده است.

