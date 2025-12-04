ترکیه:
روسیه و اوکراین باید از حمله به زیرساختهای انرژی خودداری کنند
وزیر انرژی ترکیه از طرفین درگیر در اوکراین خواست تا از حمله به زیرساختهای انرژی خودداری کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزیر انرژی ترکیه از طرفین درگیر در اوکراین خواست تا از حمله به زیرساختهای انرژی خودداری کنند و بر لزوم تضمین ثبات و تداوم جریان انرژی از طریق دریای سیاه تأکید کرد.
این وزیر در دیدار با خبرنگاران در استانبول گفت: «امیدواریم جنگ در اوکراین پایان یابد. امروز از همه طرفین، روسیه و اوکراین، میخواهیم که با توجه به ارتباط نزدیک زیرساختهای انرژی با زندگی روزمره مردم، از دخالت آنها در این جنگ جلوگیری کنند. ما باید جریان بیوقفه انرژی را در دریای سیاه، تنگههای خود و از طریق خطوط لولهای مانند اتحادیه خط لوله خزر تضمین کنیم.»
اداره امور دریایی ترکیه جمعه گذشته گزارش داد که نفتکش «کایروس» با پرچم گامبیا در دریای سیاه، در ۲۸ مایل دریایی از ساحل ترکیه، به دلیل برخورد با جسمی خارجی آتش گرفت. ۲۵ خدمه با موفقیت تخلیه شدند.
بعداً، خدمه نفتکش «فیرات» گزارش دادند که این کشتی در ۳۵ مایل دریایی از ساحل ترکیه مورد اصابت قرار گرفته است و ۲۰ خدمه آن اعلام کردند که کشتی را ترک نخواهند کرد. روز شنبه، این نفتکش دوباره توسط شناورهای سطحی بدون سرنشین مورد حمله قرار گرفت.