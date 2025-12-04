خبرگزاری کار ایران
شی به ماکرون: چین و فرانسه باید از چندقطبی‌سازی جهان حمایت کنند

رئیس‌جمهور چین در دیدار با همتای فرانسوی خود در پکن بر لزوم کاهش نفوذ آمریکا و غرب در امور جهانی تأکید کرد و از فرانسه خواست تا در راستای چندقطبی‌سازی جهان با چین همکاری کند. این دیدار در چارچوب هفتمین نشست شورای کسب‌وکار فرانسه-چین و با محوریت تجارت و بحران اوکراین برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، روز پنجشنبه در دیدار با همتای فرانسوی خود، امانوئل ماکرون، در پکن اعلام کرد که چین آماده همکاری با فرانسه برای تقویت گفت‌وگو و همکاری‌های دوجانبه است.

رئیس‌جمهور چین در این دیدار همچنین تأکید کرد: «چین و فرانسه باید از چندقطبی‌سازی جهان حمایت کنند.» چین معمولا با این عبارت به کاهش نفوذ غرب و آمریکا بر امور سیاسی و تجاری جهانی اشاره می‌کند.

انتظار می‌رود امانوئل ماکرون، در دیدار با شی جین‌پینگ از چین بخواهد تا در تسهیل دستیابی به آتش‌بس در اوکراین نقش فعال ایفا کند. ماکرون تأکید کرده است که چین ظرفیت تأثیرگذاری قابل توجهی بر روند آتش‌بس دارد. پیش‌تر، ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، نیز اعلام کرده بود که فرانسه روی چین به‌عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت برای فشار بر مسکو و ترغیب روسیه به موافقت با آتش‌بس حساب ویژه باز کرده است.

چین به طور منظم از مذاکرات صلح و احترام به تمامیت ارضی کشورها حمایت می‌کند، اما هرگز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در سال ۲۰۲۲ را محکوم نکرده و کشورهای غربی، پکن را به تأمین حمایت اقتصادی و اجزای صنعتی دفاعی برای روسیه متهم می‌کنند.

همچنین قرار است ماکرون در جریان این سفر رسمی با لی چیانگ، نخست‌وزیر چین در تالار بزرگ مردم دیدار و گفت‌وگو کند.

در بخش تجارت، انتظار می‌رود موضوع کسری تجاری اتحادیه اروپا با چین به ارزش ۳۵۷ میلیارد دلار نیز بررسی شود. مشاور ماکرون گفته است که چین باید بیشتر مصرف کند و کمتر صادر کند و اروپایی‌ها نیز باید کمتر مصرف و بیشتر تولید کنند. ماکرون پیش‌تر از اتحادیه اروپا خواسته بود وابستگی خود به چین را کاهش داده و به اروپایی‌ها در بخش فناوری اولویت دهد.

