عراق جزئیات حمله اخیر به میدان گازی کورمور را اعلام کرد

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری واع، نیروهای مسلح عراق روز چهارشنبه اعلام کرد که حمله هفته گذشته به میدان گاز «کورمور»، یکی از بزرگ‌ترین میدان‌های نفتی در اقلیم کردستان، با استفاده از دو پهپاد انجام شده است؛ یکی از پهپادها به خود میدان اصابت کرده و دیگری خارج از آن سقوط کرده است.

صباح النعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح گفت: «کمیته تحقیق نتایج بررسی‌های خود را روز چهارشنبه در جلسه‌ای که به ریاست محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح، برگزار شد ارائه داد و نتایج تحقیقات تأیید شد.» این تحقیقات جزئیات حمله به میدان گاز کورمور را روشن کرده است.

سخنگوی نیروهای مسلح افزود: «اسامی عاملان این حمله شناسایی شده و آن‌ها از عناصر خارج از قانون هستند. برای برخی از آن‌ها احکام قضایی دستگیری صادر شده و پیگرد قانونی آن‌ها توسط نهادهای امنیتی ادامه دارد.»

وی همچنین تأکید کرد که حمله اخیر به میدان گازی کورمور، یازدهمین حمله به این میدان از همان منطقه به شمار می‌رود.

انتهای پیام/