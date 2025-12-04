خبرگزاری کار ایران
مادورو:

گفت‌وگو با ترامپ، فرصتی بالقوه برای دموکراسی بود

گفت‌وگو با ترامپ، فرصتی بالقوه برای دموکراسی بود
رئیس‌جمهوری ونزوئلا، اعلام کرد که در بحبوحه تنش‌های شدید میان واشنگتن و کاراکاس، حدود ۱۰ روز پیش گفت‌وگویی تلفنی با «دونالد ترامپ» همتای آمریکایی خود انجام داده است.

به گزارش ایلنا، «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا، اعلام کرد که در بحبوحه تنش‌های شدید میان واشنگتن و کاراکاس، حدود ۱۰ روز پیش گفت‌وگویی تلفنی با «دونالد ترامپ» همتای آمریکایی خود انجام داده است.

وی که از طریق تلویزیون دولتی سخن می‌گفت، تأکید کرد این مکالمه «دوستانه و مبتنی بر احترام متقابل» بوده است.

مادورو اظهار داشت: «با رئیس‌جمهوری آمریکا صحبت کردم… می‌توانم بگویم گفت‌وگو محترمانه و حتی دوستانه بود».

مادورو این تماس را «فرصتی بالقوه برای دیپلماسی» توصیف کرد.

خبرگزاری «رویترز» نیز پیش‌تر به‌نقل از چهار منبع آگاه گزارش داده بود که مادورو در این تماس به ترامپ گفته است در صورتی که وی و خانواده‌اش عفو کامل از جمله رفع تحریم‌ها و بستن پرونده مطرح در دادگاه کیفری بین‌المللی دریافت کنند، آماده ترک ونزوئلاست.

هم‌زمان شبکه «سی‌بی‌اس» گزارش داده است که گروهی از سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه روز چهارشنبه پیش‌نویس قطعنامه‌ای ارائه کرده‌اند که هرگونه اقدام نظامی علیه ونزوئلا بدون مجوز کنگره را ممنوع می‌کند.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که ترامپ گفت که «عملیات زمینی به‌زودی آغاز خواهد شد».

 

انتهای پیام/
