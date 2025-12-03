تبادل آتش در رفح/ ۴ نظامی صهیونیست زخمی شدند

به گزارش ایلنا، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از زخمی شدن چهار نظامی تیپ «گولانی» در تبادل آتش در رفح، واقع در جنوب نوار غزه، خبر دادند.

به گزارش این رسانه‌ها، این حادثه پس از آن رخ داد که افراد مسلح از یک تونل زیرزمینی در رفح خارج شده و نیروهای اسرائیلی مستقر در منطقه را با شلیک گلوله و پرتاب موشک‌های ضدزره هدف قرار دادند.

شبکه کانال ۱۲ اسرائیل این رویداد را «حادثه‌ای استثنایی» توصیف کرده و اعلام کرد که حجم و ماهیت درگیری، آن را از سایر حوادث مشابه متمایز می‌کند.

طبق گزارش‌ها، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ این رژیم بلافاصله در جریان جزئیات حادثه قرار گرفتند.

انتهای پیام/