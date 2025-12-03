خبرگزاری کار ایران
دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس:

امنیت قطر بخش جدانشدنی امنیت ماست

امنیت قطر بخش جدانشدنی امنیت ماست
دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس گفت که امنیت قطر بخش جدانشدنی از امنیت این شورا است.

به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، «جاسم البدیوی»  دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس،  با اشاره به حملات به قطر در سال ۲۰۲۵، امنیت قطر را بخش جدانشدنی امنیت کل شورای همکاری دانست.

البدیوی در جلسه افتتاحیه چهل و ششمین اجلاس سران کشورهای عضو این شورای در منامه، پایتخت بحرین،  از توافقی که کشورهای قطر، مصر، ترکیه و امریکا برای پایان دادن به جنگ در غزه امضا کردند استقبال کرد.

وی همچنین اظهار داشت که، از نقش عربستان در رهبری تلاش‌های بین‌المللی برای اجرای راه حل دوکشوری به منظور پایان دادن به بحران فلسطین حمایت می‌کنیم.

 

 

 

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، در افتتاحیه اجلاس سران کشورهای عضو این شورا در منامه، پایتخت بحرین از توافقی که کشورهای قطر، مصر، ترکیه و آمریکا برای پایان دادن به جنگ در غزه امضا کردند استقبال کرد.

 

وی همچنین گفت: «از نقش عربستان در رهبری تلاش‌های بین‌المللی برای اجرای راه حل دوکشوری به منظور پایان دادن به بحران فلسطین حمایت می‌کنیم».

 

 

