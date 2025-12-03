امنیت قطر بخش جدانشدنی امنیت ماست

به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، «جاسم البدیوی» دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، با اشاره به حملات به قطر در سال ۲۰۲۵، امنیت قطر را بخش جدانشدنی امنیت کل شورای همکاری دانست.

البدیوی در جلسه افتتاحیه چهل و ششمین اجلاس سران کشورهای عضو این شورای در منامه، پایتخت بحرین، از توافقی که کشورهای قطر، مصر، ترکیه و امریکا برای پایان دادن به جنگ در غزه امضا کردند استقبال کرد.

وی همچنین اظهار داشت که، از نقش عربستان در رهبری تلاش‌های بین‌المللی برای اجرای راه حل دوکشوری به منظور پایان دادن به بحران فلسطین حمایت می‌کنیم.

