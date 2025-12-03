خبرگزاری کار ایران
امیر کویت تجاوز وحشیانه اسرائیل به قطر را به شدت محکوم کرد

امیر کویت، در اجلاس سران کشورهای شورای همکاری تجاوز وحشیانه اسرائیل به قطر را به شدت محکوم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الخلیج آنلاین، «مشعل الاحمد الجابر الصباح» امیر کویت، در اجلاس سران کشورهای شورای همکاری که در منامه در حال برگزاری است از تلاش برای تقویت شراکت و همکاری‌های شورای همکاری با تعدادی از کشورهای دوست و برادر خبر داد.

 الصباح گفت که ما می‌کوشیم افق‌های همکاری راهبردی شورای همکاری را توسعه ببخشیم.

وی افزود که اتحاد و همکاری دو راه عبور از چالش‌ها در جهت رسیدن به صلح است.

امیر کویت در ادامه به بحرین برای انتخاب به عنوان عضو غیردائم در شورای امنیت در بازه زمانی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ تبریک گفت.

