به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دولت‌های طالبان پاکستان و طالبان افغانستان، دور جدیدی از مذاکرات صلح را در عربستان سعوئدی برگزار و توافق کردند که آتش بس را حفظ کنند.

پس از وقوع درگیری‌های مرزی مرگبار در ماه اکتبر، پس از مذاکراتی به میزبانی قطر و ترکیه، با وجود اینکه دو طرف نتوانستند به توافق صلح برسند، آتش‌بسی میان دو کشور بر قرار شد.

سه مقام افغان و دو مقام پاکستانی که یکی از آنها در استانبول مستقر است، به خبرگزاری رویترز اطلاع دادند که مذاکرات جدید در عربستان سعودی برگزار شد.

آنها گفتند که هر دو طرف بر حفظ آتش‌بس توافق کردند.

