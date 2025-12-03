همکاری راهبردی مصر و چین در حوزه پهپاد؛ نگرانی تلآویو از افزایش قدرت تهاجمی قاهره
مصر و چین در مسیر تقویت توان دفاعی مشترک خود گام برداشتهاند؛ توافقی که شامل تولید پهپادهای رزمی و همکاری در انتقال فناوری است و تلآویو آن را نقطهای حساس در توازن نظامی منطقه میداند.
به گزارش ایلنا به نقل از رایالیوم، نشریه نظامی اسرائیلی «اسرائیل دیفنس» از نگرانی جدی محافل نظامی تلآویو نسبت به نزدیکی اخیر مصر و چین در حوزه دفاعی و همکاری مشترک دو کشور در صنایع نظامی خبر داد.
بر اساس این گزارش، مصر و چین توافق استراتژیک برای تولید مشترک پهپادهای رزمی امضا کردهاند؛ اقدامی که نشریه اسرائیلی آن را «مرحلهای پیشرفته و بسیار مهم» در روابط دفاعی دو کشور توصیف کرده و نشاندهنده تلاش قاهره برای تقویت توان صنعتی خود در حوزه هوایی و تهاجمی است.
به گزارش این نشریه، این هفته یادداشت تفاهم رسمی میان سازمان صنایع عربی مصر (AOI) و گروه صنایع شمالی چین (NORINCO) امضا شد و در جریان این مراسم برای نخستین بار از پهپاد جدیدی با نام «حمزه-۲» رونمایی گردید.
نشریه «اسرائیل دیفنس» تصریح کرد که این پهپاد بر اساس طرح چینی ASN-209 ساخته شده است؛ پهپادی با ارتفاع پروازی متوسط که برای مأموریتهای شناسایی، نظارت و حمله دقیق طراحی شده، اما نسخه جدید آن به مهمات هدایتشونده و نقاط نصب ویژه تسلیحات مجهز است.
این نشریه افزود که سرلشگر مختار عبداللطیف، رئیس هیئتمدیره سازمان صنایع عربی، به صراحت از همکاری امنیتی جدید با چین حمایت کرده و تأکید کرد که در چارچوب توافقات انتقال فناوری و مشارکت صنعتی با طرف چینی، تولید پهپاد «حمزه-۲» در داخل مصر انجام میشود.
«اسرائیل دیفنس» همچنین نوشت که شرکت NORINCO چین یکی از بزرگترین تأمینکنندگان سامانههای پروازی بدون سرنشین در آفریقا، خاورمیانه و آسیا است و شریک استراتژیک معتبری در این بازارها محسوب میشود.
این منبع خاطرنشان کرد که تولید پهپاد «حمزه-۲» در مصر بر پایه ترکیبی از قطعات داخلی و وارداتی از چین انجام میشود؛ اقدامی که استراتژی روشن مصر برای دستیابی به توان تولید داخلی پس از واردات فناوری پیشرفته را آشکار میسازد.
بر اساس این گزارش، مصر منابع زیادی را برای نوسازی کامل توان نظامی و امنیتی خود اختصاص داده و با رویکرد «ابتدا خرید، سپس بومیسازی و تولید داخلی» تلاش دارد وابستگی به واردات را کاهش دهد. پیش از این، قاهره پهپاد، موشک کروز و جنگندههای خود را از پکن وارد کرده بود.
نشریه نظامی اسرائیلی تأکید کرد که این توافق نقطه عطفی در مسیر صنایع دفاعی مصر محسوب میشود و این کشور را به عنوان یک قدرت منطقهای با توانایی تولید دقیق تسلیحات هجومی بومی معرفی میکند.
همچنین اسرائیل دیفنس افزود که همکاری مصر و چین در حوزه پهپادهای مسلح، که یکی از حساسترین بخشهای نظامی محسوب میشود، نشانه اعتماد متقابل عمیق میان دو کشور است و تغییراتی را در توازن خریدهای دفاعی یکی از برجستهترین کشورهای خاورمیانه نشان میدهد.