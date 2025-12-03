پوتین برخی از پیشهادات ایالات متحده در رابطه با اوکراین را پذیرفت

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، امروز -چهارشنبه- در رابطه با مذاکرات «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه با «استیو ویتکاف» و «جرد کوشنر»، فرستادگان «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده که تا ساعات ابتدایی امروز ادامه داشت، گفت که روسیه آماده است تا هر چند بار که لازم باشد با مذاکره‌کنندگان آمریکایی برای دست‌یابی به توافق دیدار کند.

سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه گفت که گزارش‌ها مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور طرح صلح آمریکا را رد کرده، نادرست است.

پسکوف افزود: «پوتین، برخی از پیشنهادهای آمریکا برای پایان دادن به جنگ در اوکراین را پذیرفته و برخی دیگر را رد کرده، روسیه آماده است تا هر چند بار که لازم باشد با مذاکره‌کنندگان آمریکایی برای دستیابی به توافق دیدار کند».

