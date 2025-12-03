خبرگزاری کار ایران
گفت‌وگوی تلفنی ماکرون و اردوغان

روسای جمهور ترکیه و فرانسه گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، روسای جمهور ترکیه و فرانسه گفت‌وگو کردند.

به گزارش دفتر ریاست جمهوری ترکیه، «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه و «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه، امروز -چهارشنبه- تلفنی در مورد جنگ روسیه و اوکراین، بحران‌های منطقه‌ای و آینده روابط دوجانبه گفت‌وگو کردند.

دفتر ریاست جمهوری در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این تماس تلفنی که به ابتکار ماکرون انجام شد، طیف گسترده‌ای از تحولات جهانی و همچنین همکاری بین آنکارا و پاریس را در بر گرفت.»

اردوغان طی این تماس تأکید کرد که افزایش همکاری بین ترکیه و فرانسه «ضروری» است و افزود که هر دو طرف باید به برداشتن گام‌های مشخص برای پیشبرد روابط ادامه دهند.

