امیر قطر بر تعهد به ادامه حمایت از غزه تاکید کرد

به گزارش ایلنا به نقل الخلیج، «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر، در پیامی خطاب به جشن بین‌المللی روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین در وین، خواستار پایان اشغال رژیم صهیونیستی شد و بر تعهد کشورش بر حمایت از حقوق مردم فلسطین تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری قطر، شیخ تمیم امروز -چهارشنبه- گفت که کشورش در کنار مردم فلسطین در مبارزه عادلانه آنها برای بازپس‌گیری زمین‌ها، اماکن مقدس و حقوق تثبیت‌شده‌شان ایستاده است و این را وظیفه‌ای اخلاقی و برادرانه می‌داند که دوحه مطابق با اصول عدالت، آزادی و حق تعیین سرنوشت مردم به آن پایبند است.

وی اشاره کرد که مسئله فلسطین یک آزمایش مهم برای سنجش عدالت سیستم بین‌المللی است.

