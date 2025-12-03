ابراز آمادگی استونی برای اعزام سرباز به اوکراین

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «مارگوس تساخنا»، وزیرخارجه استونی گفت که این کشور اگر ائتلاف کشورهای داوطب تصمیم بگیرد ت برای تضامین امنیتی آینده از سربازان خارجی در اوکراین استفاده کند، نیروی نظامی به این کشور اعزم می‌کند.

تساخنا هنگام ورورد به نشست وزارت خارجه ناتو در بروکسل در جمع خبرنگاران گفت: «دولت استونی از پیش تصمیم گرفته است که اگر نیاز به اعزام نیرو در تضامین امنیتی ائتلاف کشورهای دااوطلب وجود داشته باشد، ما در آن شرکت می‌کنیم».

دیپلمات ارشد استونی کفت که اگر توافقی برای پایان دادن به درگیری با میانجیگری ایالات متحده حاصل شود، اروپا باید در ارائه ضمانت‌های امنیتی به اوکراین مشارکت کند و به باور وی اعزام نیرو، گامی ضروری در این راستا خواهد بود.

