به گزارش ایلنا به نقل از رای‌الیوم، منابع خبری و دیپلمات‌های غربی هشدار داده‌اند که وضعیت لبنان با خطر تشدید تنش‌ها مواجه شده و اسرائیل با حمایت آمریکا، درصدد اعمال فشار برای خلع سلاح حزب‌الله است. به ادعای مقامات اسرائیلی، ارتش و دولت لبنان قادر به اجرای این اقدام نیستند و حزب‌الله همچنان به تسلیح و انتقال موشک از طریق سوریه ادامه می‌دهد.

بر اساس گزارش روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت»، شلومی بیندر، رئیس بخش اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، اطلاعاتی را در این زمینه در دیدار با مورگان اورتگاس، نماینده ویژه آمریکا در خاورمیانه، ارائه کرده است. طبق این اطلاعات، حزب‌الله توان نظامی خود را افزایش داده و ارتش لبنان در مقابله با آن ناکام است.

اسرائیل همچنین مدعی است که حزب‌الله موشک‌های کوتاه‌برد را از طریق مرز سوریه وارد لبنان کرده و زیرساخت‌های خود را در شمال رود لیتانی فعال کرده است. به گفته منابع اسرائیلی، پس از گذشت بیش از یک سال از اجرای آتش‌بس، حزب‌الله همچنان در روستاها نیرو مستقر می‌کند و حمایت مالی و تسلیحاتی از ایران دریافت می‌کند، حتی از طریق ترکیه.

روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی گزارش داده است که حزب‌الله به آتش‌بس پایبند نیست و اسرائیل هر زمان که مصلحت بداند، اقدام به تشدید عملیات خواهد کرد. این اظهارات در حالی بیان شده که قرار است در روزهای آینده نشست نظارت بر آتش‌بس در الناقوره لبنان برگزار شود و نمایندگان فرانسه و آمریکا نیز در آن حضور خواهند داشت.

بر اساس این گزارش، واشنگتن تلاش می‌کند از فروپاشی کامل آتش‌بس جلوگیری کند و نسبت به ضعف دولت لبنان که توان وادار کردن حزب‌الله به خلع سلاح را ندارد، ابراز نگرانی کرده است. با این حال، حزب‌الله همچنان به تقویت توان نظامی خود ادامه می‌دهد و منابع اسرائیلی مدعی‌اند که این گروه از حمایت ایران نیز برخوردار است.

همچنین منابع اسرائیلی اعلام کرده‌اند که اورتگاس پس از سفر به تل‌آویو، به لبنان خواهد رفت و پیام‌هایی قوی به دولت لبنان منتقل خواهد کرد که در صورت عدم اقدام علیه حزب‌الله، اسرائیل ممکن است خود وارد عمل شود.

در همین حال، دیپلمات‌های غربی هشدار داده‌اند که وضعیت لبنان در آستانه تشدید بحران قرار دارد، اما اسرائیل حملات خود را تا پایان سفر تاریخی پاپ لئو به این کشور متوقف کرده است. این سفر، اولین سفر پاپ به خارج از واتیکان پس از تصدی مقامش در ماه مه گذشته بود و وی در جریان آن، مراسمی عظیم در ساحل بیروت برگزار کرد که حدود ۱۶۰ هزار نفر در آن حضور داشتند.

این در حالی است که شیخ نعیم قاسم، نائب دبیرکل حزب‌الله، در سخنرانی اخیر خود ضمن تهدید اسرائیل به انتقام از ترور الطبطبائی، فرمانده جهادی بزرگ این حزب، ابراز امیدواری کرد که حضور پاپ به کاهش حملات اسرائیل به لبنان کمک کند.

