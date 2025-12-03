خبرگزاری کار ایران
گینس، اسرائیل را تحریم کرد

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد که رکوردهای جهانی گینس تصمیم به تحریم رژیم صهیونیستی و قطع تمام معاملات با این رژیم را گرفته است.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد که رکوردهای جهانی گینس تصمیم به تحریم رژیم صهیونیستی و قطع تمام معاملات با این رژیم را گرفته است.

‌شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که کتاب رکوردهای گینس تصمیم گرفته است هرگونه همکاری و ثبت رکورد از سوی نهادهای رژیم صهیونیستی را متوقف کند؛ اقدامی که یک انجمن اسرائیلی آن را «سیاسی» دانسته است.

بر اساس گزارش النشره، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد کتاب رکوردهای گینس همکاری خود با این رژیم را قطع کرده و دیگر به درخواست‌های ثبت رکورد از داخل این رژیم رسیدگی نمی‌کند.


 

