گینس، اسرائیل را تحریم کرد

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد که رکوردهای جهانی گینس تصمیم به تحریم رژیم صهیونیستی و قطع تمام معاملات با این رژیم را گرفته است.

‌شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که کتاب رکوردهای گینس تصمیم گرفته است هرگونه همکاری و ثبت رکورد از سوی نهادهای رژیم صهیونیستی را متوقف کند؛ اقدامی که یک انجمن اسرائیلی آن را «سیاسی» دانسته است.

