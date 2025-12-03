والاستریت ژورنال: چین در مسیر تسلط نظامی بر تایوان تا ۲۰۲۷ است
والاستریت ژورنال به نقل از برآوردهای اطلاعاتی آمریکا نوشت که رئیسجمهور چین، به ارتش دستور داده است تا برای تسلط نظامی بر تایوان تا سال ۲۰۲۷ آماده شود
به گزارش ایلنا، روزنامه والاستریت ژورنال با استناد به برآوردهای نهادهای اطلاعاتی آمریکا نوشت که شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، به ارتش این کشور دستور داده است تا سال ۲۰۲۷ برای احتمال تسلط نظامی بر تایوان آماده شود.
یاروسلاو تروفیموف، نویسنده این گزارش، در آغاز مقاله خود به تحولات روابط چین و ایالات متحده در دوره دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ اشاره میکند و مینویسد که چگونه پکن، پس از دورهای که واشنگتن تاحدی از نقشآفرینی جهانی خود عقب نشست و درگیر جنگ تجاری چند هفتهای با چین شد، احساس قدرت بیشتری پیدا کرده است.
در این مقاله به نقل از شن شیوئی، تحلیلگر سیاسی مقیم پکن، آمده است: «اتحاد دوباره چین و تایوان از نگاه پکن امری قطعی و توقفناپذیر است و تنها زمان و شیوه تحقق آن محل بحث است.» او میافزاید که چین ترجیح میدهد این هدف را از مسیرهای مسالمتآمیز دنبال کند، اما تحقق آن را منوط به پایان یافتن دخالت کشورهای خارجی در موضوع تایوان میداند.
تروفیموف همچنین اشاره میکند که رئیسجمهور چین در تماس تلفنی خود با ترامپ در ۲۴ نوامبر گذشته تأکید کرده است که «بازگشت تایوان به چین بخش جداییناپذیر از نظم پساجنگ جهانی» است؛ نظمی که پس از شکست مشترک آمریکا و چین در برابر ژاپن در سال ۱۹۴۵ شکل گرفت.
این مقاله میافزاید که برداشت غالب حاکی است اهمیت تایوان در روابط واشنگتن کاهش یافته است. به گفته دیپلماتها، همین موضوع یکی از دلایل واکنش شدید پکن به اظهارات سانائه تاکائیتچی، نخستوزیر ژاپن، بوده است؛ او گفته بود در صورت حمله چین به تایوان، توکیو ممکن است از نیروی نظامی خود استفاده کند. در پی این اظهارات، چین تحریمهای اقتصادی و دیپلماتیک علیه ژاپن اعمال کرد و خواستار پسگرفتن این سخنان شد. همچنین رسانههای رسمی چین مشروعیت حاکمیت ژاپن بر اوکیناوا را زیر سؤال برده و آن را «سرزمین باستانی چین» توصیف کردند.
گفتنی است که موضوع تایوان یکی از مهمترین نقاط اختلاف میان چین و ایالات متحده به شمار میرود. پکن تایوان را بخشی از خاک خود میداند و تهدید کرده است برای بازگرداندن آن تحت حاکمیت خود، در صورت لزوم از زور استفاده خواهد کرد.
ایالات متحده، با وجود اینکه استقلال تایوانِ دارای خودمختاری را به رسمیت نمیشناسد و با آن روابط رسمی ندارد، بزرگترین تأمینکننده تسلیحات و تجهیزات نظامی برای این جزیره است و دیدار مقامهای آمریکایی و تایوانی همچنان از مسائل حساس دیپلماتیک میان دو طرف محسوب میشود.