ادعای تازه اروپایی: اسرائیل بهدنبال اقدام نظامی علیه ایران
بهگفته یک دیپلمات اروپایی، رژیم صهیونیستی ممکن است در یک سال آینده عملیات نظامی علیه ایران ترتیب دهد؛ ادعایی که در سایه نگرانی غرب از پیامدهای تجاوز اخیر اسرائیل مطرح شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از الخلیج، یک دیپلمات ارشد اروپایی در گفتوگو با روزنامه «یدیعوت آحارونوت» مدعی شد که رژیم صهیونیستی ممکن است طی ۱۲ ماه آینده دست به اقدام نظامی علیه ایران بزند؛ ادعایی که همزمان با گمانهزنیهای محافل غربی درباره تحولات پس از حمله اخیر اسرائیل مطرح شده است.
این مقام اروپایی با اشاره به مخالفت دولت آمریکا با هرگونه عملیات گسترده اسرائیل در آینده نزدیک، گفت: «واشنگتن نگران است که تنش جدید با ایران، روند بازسازی غزه را مختل کند و فعلا تمایلی به تشدید بحران ندارد.» وی افزود: «آمریکاییها نمیخواهند در این مقطع ریسک کنند.»
با وجود این، این دیپلمات اروپایی با بیان ادعاهایی درباره ایران، مدعی شد: «آیا احتمال دارد اسرائیل طی یک سال آینده عملیاتی در خاک ایران انجام دهد؟ بله. بهنظر میرسد که تهران، بهویژه رهبری ایران، از دور اخیر درگیریها درس لازم را نگرفته و مسیر خود را ادامه میدهد.»
او همچنین مدعی شد که در اروپا نگرانیهایی درباره «بیتوجهی ایران به هشدارهای بینالمللی» وجود دارد و احتمال بروز دور تازهای از تنش در سال آینده را «قابل توجه» توصیف کرد.