ادعای ترامپ:

سوریه در مدت کوتاه پیشرفت زیادی داشته است

رئیس‌جمهور ایالات متحده گفت که اعتماد زیادی به رهبر فعلی سوریه دارد.

به گزارش  ایلنا به نقل از آناتولی، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، با ابراز اعتماد زیاد خود به «ابومحمد الجولانی»، رئیس دولت موقت سوریه گفت که این کشور در مدت زمانی کوتاه پیشرفت بزرگی داشته است.

این اظهارت ترامپ، روز گذشته -سه‌شنبه- در پاسخ به سوالی در مورد تحولات سوریه در جمع خبرنگاران بیان شد.

رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت: «من فکر می‌کنم سوریه در مدت زمان کوتاهی پیشرفت بزرگی داشته است.  رهبر جدید سوریه سه هفته پیش اینجا بود، او واقعا از اصلاح کشورش و گرد هم آوردن مردم آنجا هیجان‌زده است».

وی افزود: «این اصلا آسان نیست. مشکلاتی وجود دارد که صدها سال ادامه داشته است، اما من معتقدم که او موفق خواهد شد. من به او ایمان زیادی دارم».

 

 

