جزئیات دیدار ویتکاف و پوتین در کرملین

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یک مقام کرملین گفت که دیدار «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه، با «استیو ویتکاف»، فرستاده آمریکا، در مسکو مفید و سازنده بود و چندین گزینه برای طرحی برای حل و فصل جنگ اوکراین مورد بحث قرار گرفت.

‌بنا به این اظهارات، در طول این مذاکرات که حدود پنج ساعت طول کشید، «یوری اوشاکوف»، مشاور دیپلماتیک کرملین، گفت که پوتین از او خواسته است تا تعدادی از سیگنال‌های مهم سیاسی را به همتای آمریکایی خود منتقل کند.

این مقام افزود: «ما با آمریکایی‌ها توافق کردیم که محتوای مذاکرات را فاش نکنیم، اما این جلسه به موضوع سرزمین و چشم‌اندازهای حل و فصل صلح‌آمیز و بلندمدت در اوکراین پرداخت.»

این مقام به نقل از پوتین گفت که مسکو ممکن است با برخی از جنبه‌های پیشنهاد آمریکا برای پایان دادن به جنگ در اوکراین موافقت کند و افزود که مسکو علاوه بر طرح اصلی، چهار سند دیگر نیز دریافت کرده است.

انتهای پیام/