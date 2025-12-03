به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ «وانگ یی»، وزیر ‌خارجه چین، اعلام کرد که پکن از تمام تلاش‌ها برای دستیابی به صلح در اوکراین و از رسیدن به یک توافق صلح جامع و پایدار حمایت می‌کند.

وانگ یی ‌در دیدار با «سرگئی شویگو»، دبیر شورای امنیت روسیه در مسکو گفت: «چین از تمام تلاش‌ها برای ارتقای صلح در اوکراین حمایت می‌کند، خواستار یک توافق صلح جامع و بلندمدت است و به حفظ ارتباط استراتژیک با روسیه در این زمینه ادامه خواهد داد.»

شویگو نیز به نوبه خود خاطرنشان کرد که همه در غرب از این واقعیت که مشارکت جامع و همکاری استراتژیک بین روسیه و چین به سطح بی‌سابقه‌ای در تاریخ آنها رسیده است، خوشحال نیستند.

انتهای پیام/