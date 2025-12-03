خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وانگ یی:

از تمام تلاش‌ها برای دستیابی به صلح در اوکراین حمایت می‌کنیم

از تمام تلاش‌ها برای دستیابی به صلح در اوکراین حمایت می‌کنیم
کد خبر : 1722257
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر ‌خارجه چین، اعلام کرد که پکن از تمام تلاش‌ها برای دستیابی به صلح در اوکراین و از رسیدن به یک توافق صلح جامع و پایدار حمایت می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ «وانگ یی»، وزیر ‌خارجه چین، اعلام کرد که پکن از تمام تلاش‌ها برای دستیابی به صلح در اوکراین  و از رسیدن به یک توافق صلح جامع و پایدار حمایت می‌کند.

وانگ یی ‌در دیدار با «سرگئی شویگو»، دبیر شورای امنیت روسیه در مسکو گفت: «چین از تمام تلاش‌ها برای ارتقای صلح در اوکراین حمایت می‌کند، خواستار یک توافق صلح جامع و بلندمدت است و به حفظ ارتباط استراتژیک با روسیه در این زمینه ادامه خواهد داد.»

شویگو نیز به نوبه خود خاطرنشان کرد که همه در غرب از این واقعیت که مشارکت جامع و همکاری استراتژیک بین روسیه و چین به سطح بی‌سابقه‌ای در تاریخ آنها رسیده است، خوشحال نیستند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی