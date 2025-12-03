رئیس جمهور فنلاند:
نظم لیبرال در حال نابودی است
رئیس جمهور فنلاند، گفت که غرب اکنون آخرین فرصت را دارد تا قبل از وقوع تغییرات اساسی در صحنه بینالمللی، جهان را از ظرفیت خود برای گفتوگو و همکاری متقاعد کند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «الکساندر استاب»، رئیس جمهور فنلاند، گفت که غرب اکنون آخرین فرصت را دارد تا قبل از وقوع تغییرات اساسی در صحنه بینالمللی، جهان را از ظرفیت خود برای گفتوگو و همکاری متقاعد کند.
استاپ در مقالهای در مجله آمریکایی فارن افرز اظهار داشت که «پنج تا ده سال آینده میتواند شکل نظم جهانی را برای دهههای آینده تعیین کند.»
وی خاطرنشان کرد که پس از جنگ جهانی اول، نظم جدید لیبرال دو دهه و پس از جنگ جهانی دوم، چهار دهه دوام آورد و «اکنون، ۳۰ سال پس از پایان جنگ سرد، بار دیگر چیزی جدید در حال ظهور است.»
وی ادامه داد: «این آخرین فرصت برای کشورهای غربی است تا بقیه جهان را متقاعد کنند که آنها قادر به گفتوگو به جای ابهام، سازگاری به جای استانداردهای دوگانه و همکاری به جای سلطه هستند.»