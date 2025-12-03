خبرگزاری کار ایران
فرستاده آمریکا زمان حمله اسرائیل به لبنان را اعلام کرد

فرستاده آمریکا در امور سوریه و لبنان در دیدار با نخست‌وزیر عراق، زمان تقریبی حمله نظامی رژیم صهیونیستی به حزب‌الله لبنان را اعلام کرد و بر لزوم جلوگیری از واکنش نیروهای مقاومت وابسته به ایران در عراق تأکید نمود.

به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، رسانه‌های عبری از هشدار صریح تام باراک، فرستاده آمریکا در امور سوریه و لبنان، درباره احتمال آغاز حمله نظامی رژیم صهیونیستی به حزب‌الله لبنان در روزها یا هفته‌های آینده خبر دادند.

شبکه ۱۵ عبری به نقل از منابع عراقی گزارش داد که باراک در دیدار با محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، زمان تقریبی عملیات اسرائیل را اعلام کرد و تأکید کرد که این حمله «فراتر و گسترده‌تر از عملیات‌های گذشته» خواهد بود.

فرستاده آمریکا همچنین بر لزوم جلوگیری از واکنش نیروهای مقاومت وابسته به ایران در عراق تأکید کرد و هشدار داد که افزایش تنش می‌تواند پیامدهای جدی برای منطقه داشته باشد.

منابع عراقی گزارش دادند که هشدار آمریکا در پی نگرانی واشنگتن از انتقال کمک‌ها و تجهیزات ایران به گروه‌های مقاومت در عراق صادر شده و پیش‌بینی می‌شود عملیات احتمالی رژیم صهیونیستی بین چند روز تا چند هفته ادامه داشته باشد.

 

