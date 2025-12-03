خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پترو خطاب به ترامپ: تهدید حاکمیت کلمبیا اعلام جنگ است

پترو خطاب به ترامپ: تهدید حاکمیت کلمبیا اعلام جنگ است
کد خبر : 1722240
لینک کوتاه کپی شد.

پس از آنکه رئیس‌جمهور آمریکا گفت هر کشوری که مواد مخدر به آمریکا قاچاق کند «در معرض حمله قرار دارد»، رئیس‌جمهور کلمبیا در پیامی خطاب به وی اعلام کرد: تهدید حاکمیت ما اعلام جنگ است.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا در واکنش به اظهارات اخیر همتای آمریکایی‌اش، دونالد ترامپ که به کلمبیا اشاره داشت، با هشدار به واشنگتن تأکید کرد: «حاکمیت ما را تهدید نکنید؛ زیرا جگوار را بیدار خواهید کرد. حمله به حاکمیت ما به‌معنای اعلام جنگ است.»

ترامپ به‌طور مستقیم نگفت آمریکا به کلمبیا حمله خواهد کرد، اما هنگام توضیح درباره احتمال عملیات زمینی علیه قاچاقچیان مواد مخدر، از این کشور نام برد.

وی سه‌شنبه اظهار داشت: «اگر قاچاقچیان از طریق یک کشور خاص یا هر کشور دیگری وارد شوند، یا اگر به این نتیجه برسیم که آنها در حال ساخت کارخانه‌های تولید فنتانیل یا کوکائین هستند، هدف قرار خواهند گرفت. شنیده‌ام کلمبیا کوکائین تولید می‌کند؛ آنجا کارخانه‌های تولید کوکائین وجود دارد. هر کسی که این کار را انجام دهد و آن را به کشور ما بفروشد، در معرض حمله قرار دارد.»

پترو در پاسخ، ترامپ را به کلمبیا دعوت کرد تا از نزدیک تلاش‌های دولت این کشور در مقابله با قاچاق مواد مخدر را مشاهده کند. وی تأکید کرد: «اگر کشوری باشد که توانسته هزاران تُن کوکائین را متوقف کند تا به آمریکای شمالی نرسد، آن کشور کلمبیاست.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی