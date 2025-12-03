پترو خطاب به ترامپ: تهدید حاکمیت کلمبیا اعلام جنگ است
پس از آنکه رئیسجمهور آمریکا گفت هر کشوری که مواد مخدر به آمریکا قاچاق کند «در معرض حمله قرار دارد»، رئیسجمهور کلمبیا در پیامی خطاب به وی اعلام کرد: تهدید حاکمیت ما اعلام جنگ است.
به گزارش ایلنا به نقل از سیانان، گوستاوو پترو، رئیسجمهور کلمبیا در واکنش به اظهارات اخیر همتای آمریکاییاش، دونالد ترامپ که به کلمبیا اشاره داشت، با هشدار به واشنگتن تأکید کرد: «حاکمیت ما را تهدید نکنید؛ زیرا جگوار را بیدار خواهید کرد. حمله به حاکمیت ما بهمعنای اعلام جنگ است.»
ترامپ بهطور مستقیم نگفت آمریکا به کلمبیا حمله خواهد کرد، اما هنگام توضیح درباره احتمال عملیات زمینی علیه قاچاقچیان مواد مخدر، از این کشور نام برد.
وی سهشنبه اظهار داشت: «اگر قاچاقچیان از طریق یک کشور خاص یا هر کشور دیگری وارد شوند، یا اگر به این نتیجه برسیم که آنها در حال ساخت کارخانههای تولید فنتانیل یا کوکائین هستند، هدف قرار خواهند گرفت. شنیدهام کلمبیا کوکائین تولید میکند؛ آنجا کارخانههای تولید کوکائین وجود دارد. هر کسی که این کار را انجام دهد و آن را به کشور ما بفروشد، در معرض حمله قرار دارد.»
پترو در پاسخ، ترامپ را به کلمبیا دعوت کرد تا از نزدیک تلاشهای دولت این کشور در مقابله با قاچاق مواد مخدر را مشاهده کند. وی تأکید کرد: «اگر کشوری باشد که توانسته هزاران تُن کوکائین را متوقف کند تا به آمریکای شمالی نرسد، آن کشور کلمبیاست.»