کرملین: هنوز «توافقی» درباره سرزمین‌های اشغالی اوکراین به دست نیامده است

کرملین: هنوز «توافقی» درباره سرزمین‌های اشغالی اوکراین به دست نیامده است
کرملین با اعلام اینکه مذاکرات میان رئیس جمهور روسیه و هیات آمریکایی با موضوع اوکراین «مفید» بوده، تأکید کرد که هنوز توافقی درباره سرزمین‌های اشغالی اوکراین صورت نگرفته است.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، کرملین شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که پس از چندین ساعت مذاکره میان ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا که طرح واشنگتن برای پایان‌دادن به نزدیک به چهار سال جنگ در اوکراین را ارائه کرده بود، هنوز هیچ «توافق» یا «حل‌وفصل» مشخصی درباره سرزمین‌های اشغالی اوکراین به دست نیامده است.

یوری اوشاکوف، مشاور دیپلماتیک کرملین، در پاسخ به پرسشی درباره سرزمین‌های اشغالی اوکراین گفت: «تا این لحظه به توافقی نرسیده‌ایم، اما امکان بررسی برخی از پیشنهادهای آمریکا وجود دارد.»

او افزود که «مذاکرات بسیار مفید و سازنده بود»، اما «برای دستیابی به توافق، همچنان کارهای زیادی باقی مانده است.»

«ما آماده‌ایم»

پیش از آغاز جلسه، پوتین اروپایی‌ها را متهم کرد که قصد «کارشکنی» در تلاش‌های آمریکا برای پایان‌دادن به جنگ را دارند.

او گفت: «اروپا این کار را انجام داد و آغاز کرد؛ اکنون ما آماده هستیم.»

مارک روته، دبیرکل ناتو، روز سه‌شنبه ابراز اطمینان کرد که تلاش‌های آمریکا به برقراری صلح در اروپا خواهد انجامید.

از سوی دیگر، ترامپ، سه‌شنبه تأکید کرد که حل‌وفصل درگیری در اوکراین «مسئله‌ای پیچیده» است. او گفت: «وضعیت ساده نیست، باور کنید.»

همزمان، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در دوبلین، پایتخت جمهوری ایرلند، خواستار پایان قطعی جنگ، و نه صرفا توقفی کوتاه‌مدت در درگیری‌ها شد.

او در نشست خبری مشترک با مایکل مارتین، نخست‌وزیر ایرلند، بر ضرورت برقراری یک «صلح شرافتمندانه» تأکید کرد و گفت برای تحقق این مهم، «همه باید از صلح پشتیبانی کنند».

انتهای پیام/
