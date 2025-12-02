خبرگزاری کار ایران
دونالد ترامپ:

رأی دیوان عالی درباره تعرفه‌ها اهمیت راهبردی دارد

رئیس‌جمهوری آمریکا امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد که دولت وی از تعرفه‌های تجاری به‌عنوان ابزاری برای «متوقف کردن جنگ‌ها» استفاده می‌کند و بنابراین تصمیم دیوان عالی درباره قانونی بودن این تعرفه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد که دولت وی از تعرفه‌های تجاری به‌عنوان ابزاری برای «متوقف کردن جنگ‌ها» استفاده می‌کند و بنابراین تصمیم دیوان عالی درباره قانونی بودن این تعرفه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

ترامپ در نشست کابینه گفت: «ما منتظر رأی دیوان عالی هستیم. این موضوع برای کشورمان بسیار اهمیت دارد، زیرا ما نه‌تنها مورد احترام قرار می‌گیریم، بلکه با سیاست تجاری خود از بروز جنگ‌ها جلوگیری می‌کنیم«.

به گزارش منابع رسمی، دولت ترامپ از بهار ۲۰۲۵ تعرفه‌های تجاری بر واردات از چندین کشور، از جمله بزرگ‌ترین شرکای تجاری آمریکا مانند چین، کانادا و اتحادیه اروپا، اعمال کرده است.

پیش‌تر، دادگاه تجدیدنظر آمریکا در ماه آگوست حکم داده بود که رئیس‌جمهوری این کشور صلاحیت وضع چنین تعرفه‌هایی را بر اساس قانون مصوب ۱۹۷۷ ندارد، در حالی که کاخ سفید معتقد است رئیس‌جمهوری این اختیار را طبق قوانین اضطراری امنیت ملی دارد.

پرونده اکنون به دیوان عالی آمریکا ارجاع شده تا مشخص شود آیا تعرفه‌های ترامپ با قوانین ملی این کشور مطابقت دارد یا خیر.

 

