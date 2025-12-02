خبرگزاری کار ایران
ترور یک مقام دولتی پاکستان در ایالت «خیبرپختونخوا»

ترور یک مقام دولتی پاکستان در ایالت «خیبرپختونخوا»
پلیس پاکستان اعلام کرد که افراد مسلحی که احتمال می‌رود به گروه‌های تندرو وابسته باشند، امروز -سه‌شنبه- با ایجاد کمین در شمال‌غرب این کشور، یک مقام دولتی، دو نفر از محافظان وی و یک رهگذر را به قتل رساندند.

به گزارش ایلنا، پلیس پاکستان اعلام کرد که افراد مسلحی که احتمال می‌رود به گروه‌های تندرو وابسته باشند، امروز -سه‌شنبه- با ایجاد کمین در شمال‌غرب این کشور، یک مقام دولتی، دو نفر از محافظان وی و یک رهگذر را به قتل رساندند.

«علام خان»، از مسئولان پلیس محلی اعلام کرد که این حمله در منطقه «بانو» واقع در ایالت «خیبر پختونخوا» رخ داده است.

مقام کشته‌شده، «شاه ولی» معرفی شده که در منطقه «میران‌شاه» در نزدیکی مرز افغانستان مشغول فعالیت بود.

این حمله یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که یک افسر ارشد پلیس در انفجار انتحاری نزدیک خودروی نیروهای پلیس در منطقه «لکی مروت» در شمال‌غرب پاکستان جان باخت.

هیچ گروهی مسئولیت این دو حمله را بر عهده نگرفته، اما اتهام‌ها بار دیگر به سمت «تحریک طالبان پاکستان» نشانه می‌رود؛ گروهی که دولت پاکستان آن را مسئول بسیاری از حملات مشابه در سال‌های اخیر می‌داند.

پاکستان در ماه‌های اخیر با افزایش چشمگیر خشونت‌های افراط‌گرایانه روبه‌رو بوده و این موضوع به تشدید تنش‌ها میان اسلام‌آباد و کابل انجامیده است.

مقام‌های اسلام‌آباد می‌گویند که اعضای تحریک طالبان پاکستان از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در سال ۲۰۲۱ میلادی، آزادانه در این کشور فعالیت می‌کنند ولی طالبان افغانستان این موضع را رد کرده است. 

 

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
