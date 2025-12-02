خبرگزاری کار ایران
تاکید کرملین بر اهمیت گفت‌وگو با افغانستان

سخنگوی کاخ کرملین بر اهمیت گفت‌وگو با افغانستان تاکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، با بیان اینکه افغانستان کشوری مهم در آسیای مرکزی که با جمهوری‌های اتحاد جماهیر سابق هم مرز است، گفت که کرملین خواستار حفظ گفت‌وگوها با افغانستان است.

وی در یک نشست خبری با رسانه‌های جمعی هندوستان پیش از اجلاس روسیه و هنو در دهلی نو، گفت: «ما روابط خودمان را با افغانستان داریم. در افغانستان یک دولت حاکم وجود دارد. این کشور، کشور مهمی در منطقه است و با سرزمین‌های شوروی سابق همسایه است. با تاجیکستان مرز مشترک دارد».

پسکوف یادآور شد که مرزبانان روسی در تاجیکستان مستقر هستند. 

سخنگوی کاخ کرملین اافزود: «به همین دلیل است که ما باید گفت‌وگو با افغانستان را حفظ کنیم و در این مورد با هند تفاهم کامل داریم».

 

 

