خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

موگرینی بازداشت شد

موگرینی بازداشت شد
کد خبر : 1722124
لینک کوتاه کپی شد.

مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا بازداشت شد.

به گزارش ایلنا به نقل از ایوراکتیو، «فدریکا موگرینی»، مدیر سابق سرویس اقدام خارجی اروپا را در ارتباط با پرونده فساد بازداشت کرد.

دو نفر از افراد مطلع از این تحقیقات اعلام کردند که که موگرینی، دیپلمات ارشد سابق اتحادیه اروپا، یکی از سه نفری بود که امروز -سه‌شنبه- توسط پلیس بلژیک در جریان تحقیقات گسترده در مورد کلاهبرداری مالی در یک آکادمی در «بروژ» برای دیپلمات‌های جوان دستگیر شد.

افراد آگاه از تحقیقات و شاهدان گزارش دادند که پلیس بلژیک به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد سوءاستفاده از بودجه اتحادیه اروپا، به سرویس دیپلماتیک اتحادیه اروپا، کالج اروپا، و خانه‌های شخصی یورش برده است.

سخنگوی کالجی که موگرینی از سال ۲۰۲۰ رئیس آن بوده است، گفت که نمی‌داند آیا او دستگیر شده است یا خیر و از اظهار نظر بیشتر خودداری کرد.

موگرینی از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ ریاست سرویس اقدام خارجی اروپا را بر عهده داشت و از سال ۲۰۲۲ مدیر آکادمی بوده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی