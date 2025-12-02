موگرینی بازداشت شد

به گزارش ایلنا به نقل از ایوراکتیو، «فدریکا موگرینی»، مدیر سابق سرویس اقدام خارجی اروپا را در ارتباط با پرونده فساد بازداشت کرد.

دو نفر از افراد مطلع از این تحقیقات اعلام کردند که که موگرینی، دیپلمات ارشد سابق اتحادیه اروپا، یکی از سه نفری بود که امروز -سه‌شنبه- توسط پلیس بلژیک در جریان تحقیقات گسترده در مورد کلاهبرداری مالی در یک آکادمی در «بروژ» برای دیپلمات‌های جوان دستگیر شد.

افراد آگاه از تحقیقات و شاهدان گزارش دادند که پلیس بلژیک به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد سوءاستفاده از بودجه اتحادیه اروپا، به سرویس دیپلماتیک اتحادیه اروپا، کالج اروپا، و خانه‌های شخصی یورش برده است.

سخنگوی کالجی که موگرینی از سال ۲۰۲۰ رئیس آن بوده است، گفت که نمی‌داند آیا او دستگیر شده است یا خیر و از اظهار نظر بیشتر خودداری کرد.

موگرینی از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ ریاست سرویس اقدام خارجی اروپا را بر عهده داشت و از سال ۲۰۲۲ مدیر آکادمی بوده است.

