هشدار ترکیه به اوکراین درباره حملات به کشتی‌ها در دریای سیاه

هشدار ترکیه به اوکراین درباره حملات به کشتی‌ها در دریای سیاه
یک منبع رسمی در آنکارا اعلام کرد ترکیه به دستگاه‌های امنیتی اوکراین درباره ادامه دادن به حملات به کشتی‌ها در دریای سیاه هشدار داده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، یک منبع رسمی در آنکارا اعلام کرد ترکیه به دستگاه‌های امنیتی اوکراین درباره ادامه دادن به حملات به کشتی‌ها در دریای سیاه هشدار داده است.

این هشدار پس از آن صادر شد که ارتش اوکراین امروز -سه‌شنبه- یک کشتی حامل روغن خوراکی را در دریای سیاه نزدیک سواحل ترکیه هدف قرار داد. این کشتی آسیب زیادی ندید و درخواست کمک نکرد.

به گفته یک مقام رسمی ترکیه، موضع روشن و قاطع ترکیه در خصوص حملات به کشتی‌ها در دریای سیاه به طرف اوکراینی به ویژه دستگاه‎‌های امنیتی اوکراین ابلاغ شد.

