رسانه اماراتی:
روسیه بهصورت محرمانه در حال تولید «سوخو- ۳۵» برای ایران است
یک رسانه اوکراینی با انتشار اسناد تازه مدعی شد روسیه بهصورت محرمانه در حال تولید جنگندههای سوخو–۳۵ برای ایران است؛ اسنادی که از نگاه ناظران نشانهای از تداوم و تعمیق همکاری نظامی تهران و مسکو در شرایط تحولات جدید منطقهای و جهانی ارزیابی میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از «المشهد»، رسانه اوکراینی «یونایتد ۲۴» بدون ارائه مستنداتی، مدعی شد که به اسنادی دست یافته است که نشان میدهد که روسیه پروژه تولید جنگندههای سوخو–۳۵ برای ایران را بهصورت محرمانه کلید زده است.
این ادعا در حالی مطرح میشود که پیشتر برخی ناظران غربی بهدلیل جنگ اوکراین و فشار تحریمهای آمریکا و اروپا، امکان اجرای چنین قراردادی را بعید میدانستند.
بر اساس این گزارش، قرارداد اولیه تأمین جنگندههای سوخو–۳۵ در نوامبر ۲۰۲۳ نهایی شده و اکنون دستکم ۱۶ جنگنده در حال ساخت هستند. «یونایتد۲۴» حتی تاریخ تحویل این جنگندهها را زودتر از پیشبینیهای قبلی اعلام کرده و سال ۲۰۲۷ را محتملترین زمان تحویل دانسته است.
پیش از این نیز رسانه نظامی «دیفنس بلاگ» بر اساس اسناد منتسب به صنایع دفاعی روسیه گزارش داده بود که ایران ۴۸ فروند سوخو–۳۵ سفارش داده که باید بین سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ تحویل شوند. گزارش جدید رسانه اوکراینی، زمانبندی کوتاهتری را مطرح میکند.
سوخو–۳۵ یک جنگنده چندمنظوره با قابلیت برتری هوایی است که کارشناسان معتقدند ورود آن به ناوگان هوایی ایران میتواند موازنه قدرت هوایی در منطقه را بهطور جدی تغییر دهد و بر محاسبات رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی تأثیر بگذارد.
طبق ادعای این رسانه اوکراینی، چندین کارخانه بزرگ هواپیماسازی در روسیه در این پروژه مشارکت دارند و وزارت دفاع روسیه بر روند هماهنگی و تولید قطعات کلیدی نظارت میکند.