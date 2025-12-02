ماجد الانصاری:
تلاشهای میانجیگری در مورد غزه ادامه داد
سخنگوی وزارت خارجه غزه با بیان اینکه تلاشهای میانجیگیری در مورد توافق غزه ادامه دارد، نقضهای این توافق را نگران کننده دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، ماجد الانصاری»، سخنگوی وزارت خارجه قطر، گفت که تلاشهای میانجیگری در مورد توافق غزه ادامه دارد و نقض این توافق نگرانکننده است.
وی اظهار داشت: «ما همچنان به نظارت بر توافق غزه ادامه میدهیم و برای جلوگیری از فروپاشی آتشبس فعلی تلاش میکنیم».
الانصاری بیان کرد: « ما به طرح رئیس جمهور آمریکا (دونالد ترامپ) و نقش او و همچنین نقش میانجیگران اعتماد داریم».
سخنگوی وزارت خارجه قطرهمچنین توضیح داد که این کشور در تلاش است تا آتشبس فعلی را به مسیری برای رسیدن به مرحله دوم توافق تبدیل کند.