دیدار فرمانده تروریستهای سنتکام با نخستوزیر قطر
وزارت حارجه قطر از دیدار نخست وزیر و وزیرخارجه این کشور با فرمانده تروریستهای سنتکام خبر داد.
به گزارش ایلنا، وزارت خارجه قطر با انتشار بیانیهای در وبسایت خود از دیدار فرمانده تروریستهای سنتکام با نخست وزیر و وزیر خارجه قطر خبر داد.
این وزارتخانه در بیانیه خود اعلام کرد: «محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر و وزیرخارجه قطر امروز با دریایدار چارلز بردفورد کوپر فرمانده، فرماندهی مرکزی ایالاات متحده دیدار کرد».
در این بیانیه افزوده شد: «در این دیدار، روابط استراتژیک نزدیک بین دولت قطر و ایالات متحده آمریکا و همچنین راههای حمایت و تقویت آنها، به ویژه در زمینههای همکاری نظامی و دفاعی، مورد بررسی قرار گرفت».