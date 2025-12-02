خبرگزاری کار ایران
دیدار فرمانده تروریست‌های سنتکام با نخست‌وزیر قطر

وزارت حارجه قطر از دیدار نخست وزیر و وزیرخارجه این کشور با فرمانده تروریست‌های سنتکام خبر داد.

به گزارش ایلنا، وزارت خارجه قطر با انتشار بیانیه‌ای در وبسایت خود از دیدار فرمانده تروریست‌های سنتکام با  نخست وزیر و وزیر خارجه قطر خبر داد.

این وزارتخانه در بیانیه خود اعلام کرد: «محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر و وزیرخارجه قطر امروز با دریایدار چارلز بردفورد کوپر فرمانده، فرماندهی مرکزی ایالاات متحده دیدار کرد».

در این بیانیه افزوده شد: «در این دیدار، روابط استراتژیک نزدیک بین دولت قطر و ایالات متحده آمریکا و همچنین راه‌های حمایت و تقویت آنها، به ویژه در زمینه‌های همکاری نظامی و دفاعی، مورد بررسی قرار گرفت».

 

 

