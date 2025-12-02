انگلیس خواستار ورود هرچه بیشتر کمکها به غزه شد
وزیر خارجه انگلیس از رژیم صهیونیستی خواست تا اجازه ورود کمکهای بیشتر به غزه را بدهد و تمامی مسیرها و گذرگاهها را باز کند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «ایوت کوپر»، وزیر خارجه انگلیس از رژیم صهیونیستی خواست که اجازه ورود کمکهای بسیار بیشتری را بدهد و تمام مسیرها و گذرگاهها را فورا باز کند.
وزارت خارجه انگلیس اعلام کرد که پس از ماهها تاخیر، بیش از ۱ هزار چادر اجازه ورود به غزه را یافتهاند.
این درخواست کوپر در حالی صورت میگیرد که گروههای حقوق بشر و معترضان بارها از دولت انگلیس خواستهاند تا به همدستی خود در نسلکشی رژیم صهیونیستی در غزه پایان دهد، چرا که این دولت قطعات حیاتی جتهای اف-۳۵ را برای رژیم صهیونیستی تامین میکند و پروازهای نظارتی «شدو آر۱» را بر فراز این منطقه محصور انجام میدهد.