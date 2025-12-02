خبرگزاری کار ایران
بی‌نتیجه ماندن نشست میان رئیس اطلاعات مصر و‌ رئیس شاباک درباره غزه

گزارش رسانه‌ها حاکی از آن است که در جلسه برگزار شده میان رئیس اطلاعات مصر و‌ رئیس شاباک، در قاهره نتیجه ملموسی حاصل نشده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، گزارش رسانه‌ها حاکی از آن است که در جلسه برگزار شده میان رئیس اطلاعات مصر و‌ رئیس شاباک، در قاهره نتیجه ملموسی حاصل نشده است.

برخی منابع مصری به روزنامه الاخبار لبنان گفتند که رئیس اطلاعات مصر مخالفت این کشور با تعدادی از پیشنهادهای اسرائیل درباره بازسازی نوار غزه به ویژه سناریوی محدود کردن بازسازی در منطقه تحت اشغال اسرائیل در جنوب غزه را اعلام و بار دیگر بر پایبندی قاهره به توافقات انجام شده در نشست‌های شرم الشیخ تاکید کرد.

بنا بر اعلام این منابع، وی در این دیدار ملاحظات قاهره در خصوص ترتیبات مربوط به نیروی ثبات بخش بین‌المللی که آمریکا در حال تلاش برای تشکیل آن است، اعلام کرد.

وی هشدار داد که نبود تضمین‌هایی مبنی بر عدم وقوع نقض‌های هوایی از سوی تل آویو همچنان این تلاش‌ها را مختل می‌کند، به ویژه در شرایطی که بسیاری از کشورها در اعزام نیروهای خود به غزه مردد هستند.

