خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
رایزنی‌های امنیتی مقامات ارشد روسیه و چین

دبیر شورای امنیت روسیه با وزیرخارجه چین دیدار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «سرگئی شویگو»، دبیر شورای امنیت روسیه و «وانگ یی»، وزیرخارجه چین، امروز -سه‌شنبه- در مسکو،  در رابطه با امنیت استراتژیک، در حال رایزنی هستند.

دفتر مطبوعاتی شورای امنیت روسیه روز گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد: «دو طرف در مورد مسائل جاری مرتبط با امینت بین‌المللی و منطقه‌ای، وضعیت منطقه آسیا-اقیانوسیه،  همکاری در زمینه‌های نظامی-فنی و همچنین هماهنگی میان سازمان‌های مجری قانون و سرویس‌های ویژه در دو کشور گفت‌وگو خواهند کرد».

پیش از این، «مائو نینگ»، سخنگوی وزارت خارجه چین، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرده بود که وزیر خارجه این کشور در تاریخ ۱ و ۲ دسامبر به روسیه سفر خواهد کرد. 

نینگ خاطرنشان کرده بود که سفر وانگ به روسیه به دعوت شویگو صورت می‌گیرد.

 

 

