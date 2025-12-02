شمار تلفات سیل جنوب شرقی آسیا از ۱ هزار و ۲۰۰ نفر عبور کرد
شمار تلفات سیل مرگبار جنوب شرقی آسیا از ۱ هزار و ۲۰۰ نفر عبور کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، بر اساس گزارشها شمار کشته شدگان سیل و رانش زمین مرگبار در اندونزی، سریلانکا و تایلند از ۱ هزار و ۲۰۰ نفر عبور کرد.
مقامات امروز -سهشنبه- اعلام کردند که سیل و رانش زمین دستکم ۱هزار و ۲۳۰ کشته بر جای گذاشته است که از این آمار ۶۵۹ مورد در اندونزی، ۳۹۰ نفر در سرلانکا و ۱۸۱ نفر نیز در تایلند، جان خود را از دست دادهاند.
امدادگران در اندونزی که بیشتر آسیب را دیده، در تلاش هستند تا به روستاهای جزیره سوماترا که جاده ها و پل های آن از بین رفته دسترسی پیدا کنند.
براساس اعلام آژانس ملی مدیریت بلایای طبیعی این کشور، دستکم ۴۷۵ نفر همچنان مفقود هستند.
مرکز مدیریت بلایای طبیعی سریلانکا نیز امروز اعلام کرد که تیمهای نجات به رهبری ارتش، به جستوجوی متاظطق ویران شده برای یافتن ۳۵۲ مفقود ادامه میدهند.
در جنوب تایلند نیز، پس از آنکه سیلهای عظیم بیش از ۱.۵ میلیون خانوار و ۳.۹ میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داد، پاکسازی خیابانها و ساختمانها آغاز شده است و مقامات در تلاش برای بازگرداندن زیرساختها، از جمله آب و برق هستند.