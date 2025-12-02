به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، دفتر مطبوعاتی سرویس اطلاعات خارجی روسیه گزارش داد که فرانسه همچنان به بررسی گزینه‌های مداخله مستقیم در درگیری اوکراین ادامه می‌دهد.

سرویس اطلاعات خارجی روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که «فرانسه همچنان به دنبال گزینه‌های مداخله مستقیم در درگیری اوکراین است.»

این آژانس به فرمان دولتی اخیر پاریس اشاره کرد که استفاده از شرکت‌های نظامی خصوصی را برای ارائه کمک به «کشور ثالث در صورت وقوع درگیری مسلحانه» مجاز می‌داند.

سرویس اطلاعات خارجی روسیه پیش از این تأیید کرده بود که به دستور ‌رئیس جمهور فرانسه، این کشور در حال آماده شدن برای اعزام نیروی نظامی متشکل از ۲۰۰۰ سرباز و افسر به اوکراین برای کمک به ‌کی‌یف است.

