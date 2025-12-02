به گزارش ایلنا به نقل از تاس، رئیس جمهور ایالات متحده امروز -سه‌شنبه- در برابر رسانه‌ها سخنرانی خواهد کرد.

براساس برنامه‌ی ریاست جمهوری که امروز -سه‌شنبه- توسط کاخ سفید منتشر شده، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، روز سه‌شنبه ساعت ۲ بعد از ظهر به وقت محلی (هفت بعد از ظهر به وقت گرینویچ) در دفتر بیضی در کاخ سفید در حضور رسانه‌ها سخنرانی خواهد کرد.

براساس این برنامه، پیش از این سخنرانی، ترامپ جلسه‌ای در دفتر بیضی برگزار خواهد کرد.

