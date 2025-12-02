حمله به یک کشتی روسی دیگر در نزدیکی ترکیه
وزارت حمل و نقل ترکیهاعلام کرد که یک کشتی روسی دیگر در نزدیکی ساحل این کشور هدف حمله قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت حمل و نقل ترکیه اعلام کرد که یک کشتی که از روسیه به سوی گرجستان در حال حرکت بود در نزدیکی ساحل ترکیه هدف حمله قرار گرفت.
وزارت حمل و نقل و زیرساخت ترکیه گزارش داد: «این کشی، حامل روغن آفتابگردان بود و از روسیه به سوی گرجستان میرفت که در ۸۰ مالی ساحل ترکیه هدف حمله قرار گرفت».
این وزارتخانه توضیح داد: «کشتی میدولگا ۲، گزارش داد که در ۸۰ مایلی ساحل ما مورد حمله قرار گرفته است. در حال حاضر، خدمه ۱۳ نفره کشتی بدون هیچ مشکلی در سلامت هستند».