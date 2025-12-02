خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آمریکا به‌دنبال مهندسی سیاسی در عراق؛ مقاومت: معادلات داخلی تغییر نمی‌کند

آمریکا به‌دنبال مهندسی سیاسی در عراق؛ مقاومت: معادلات داخلی تغییر نمی‌کند
کد خبر : 1721836
لینک کوتاه کپی شد.

در حالی که آمریکا با دیدارهای دیپلماتیک متعدد در بغداد، فشارها برای کاهش نفوذ گروه‌های مسلح در دولت آینده عراق را افزایش داده، مقامات عراقی تلاش می‌کنند با حفظ نقش مقاومت و مدیریت داخلی، ثبات کشور و منطقه را تضمین کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، در شرایطی که تنش‌ها در منطقه افزایش یافته است، سفرهای متوالی مقامات آمریکایی به بغداد و دیدار با مقامات عراقی، نشانه تلاش واشنگتن برای بازتعریف معادلات سیاسی و محدود کردن نفوذ گروه‌های مسلح در دولت آینده عراق است.

بیشتر بخوانید:

بغداد گزارش‌ها درباره هشدار آمریکا درباره حمله اسرائیل را رد کرد

مایکل ریگاس، معاون وزیر خارجه آمریکا، پیش از ورود مارک ساوایا، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا، به بغداد، با مقامات این کشور دیدار کرد. منابع عراقی می‌گویند این دیدارها فراتر از جنبه رسمی و سطحی است و هدف آن اعمال فشار برای کنترل روند سیاسی و شکل‌گیری دولت آینده است.

ساوایا نیز با انتشار پیام‌هایی در شبکه اجتماعی «ایکس» بر «دور نگه داشتن سلاح از سیاست»، «تقویت استقلال نهادها»، «احترام به قانون اساسی» و «تشویق به سرمایه‌گذاری بین‌المللی» تأکید کرد. منابع عراقی می‌گویند این پیام‌ها نوعی تهدید ضمنی برای محدود کردن نقش گروه‌های مسلح در دولت آینده است.

در مقابل، گروه‌های عراقی تأکید کرده‌اند که فشارهای خارجی قادر به تغییر معادلات داخلی نخواهد بود و پارلمان آینده با رویکرد مقاومتی خود از منافع گروه‌های مسلح دفاع خواهد کرد. علی محی‌الدین، از اعضای «چارچوب هماهنگی»، تصریح کرد که دولت آینده باید عادلانه و نمایانگر اراده واقعی مردم عراق باشد، نه تابع اولویت‌های واشنگتن.

فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق نیز اعلام کرد که آمریکا طبق قوانین خود نمی‌تواند با هیچ نهادی که سلاح در اختیار دارد یا شخصیت‌هایی که تحت تحریم هستند، وارد تعامل شود.

همچنین، محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق- که دوره ماموریتش رو به پایان است، با تام براک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، دیدار و درباره راهکارهای عملی برای حمایت از ثبات سوریه و جلوگیری از هرگونه تنش منطقه‌ای گفت‌وگو کرد. منابع سیاسی معتقدند که واشنگتن در تلاش است نقش عراق را در مدیریت بحران سوریه و تأثیرگذاری بر تحولات منطقه‌ای افزایش دهد.

کارشناسان عراقی تأکید می‌کنند که تحرکات آمریکا در بغداد با هدف حمایت از عراق انجام نمی‌شود، بلکه برای بازمهندسی قدرت به نفع منافع واشنگتن است. به گفته آن‌ها، تلاش برای محدود کردن سلاح‌های گروه‌های مقاومت، اقدامی برای تضعیف نقش این نیروهاست. در مقابل، عراق با ترکیب نقش گروه‌های مقاومت و مدیریت داخلی، تلاش می‌کند تعادل قدرت داخلی را حفظ کند تا هیچ طرف خارجی نتواند روند شکل‌گیری دولت آینده را تحمیل کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی