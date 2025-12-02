به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، در شرایطی که تنش‌ها در منطقه افزایش یافته است، سفرهای متوالی مقامات آمریکایی به بغداد و دیدار با مقامات عراقی، نشانه تلاش واشنگتن برای بازتعریف معادلات سیاسی و محدود کردن نفوذ گروه‌های مسلح در دولت آینده عراق است.

مایکل ریگاس، معاون وزیر خارجه آمریکا، پیش از ورود مارک ساوایا، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا، به بغداد، با مقامات این کشور دیدار کرد. منابع عراقی می‌گویند این دیدارها فراتر از جنبه رسمی و سطحی است و هدف آن اعمال فشار برای کنترل روند سیاسی و شکل‌گیری دولت آینده است.

ساوایا نیز با انتشار پیام‌هایی در شبکه اجتماعی «ایکس» بر «دور نگه داشتن سلاح از سیاست»، «تقویت استقلال نهادها»، «احترام به قانون اساسی» و «تشویق به سرمایه‌گذاری بین‌المللی» تأکید کرد. منابع عراقی می‌گویند این پیام‌ها نوعی تهدید ضمنی برای محدود کردن نقش گروه‌های مسلح در دولت آینده است.

در مقابل، گروه‌های عراقی تأکید کرده‌اند که فشارهای خارجی قادر به تغییر معادلات داخلی نخواهد بود و پارلمان آینده با رویکرد مقاومتی خود از منافع گروه‌های مسلح دفاع خواهد کرد. علی محی‌الدین، از اعضای «چارچوب هماهنگی»، تصریح کرد که دولت آینده باید عادلانه و نمایانگر اراده واقعی مردم عراق باشد، نه تابع اولویت‌های واشنگتن.

فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق نیز اعلام کرد که آمریکا طبق قوانین خود نمی‌تواند با هیچ نهادی که سلاح در اختیار دارد یا شخصیت‌هایی که تحت تحریم هستند، وارد تعامل شود.

همچنین، محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق- که دوره ماموریتش رو به پایان است، با تام براک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، دیدار و درباره راهکارهای عملی برای حمایت از ثبات سوریه و جلوگیری از هرگونه تنش منطقه‌ای گفت‌وگو کرد. منابع سیاسی معتقدند که واشنگتن در تلاش است نقش عراق را در مدیریت بحران سوریه و تأثیرگذاری بر تحولات منطقه‌ای افزایش دهد.

کارشناسان عراقی تأکید می‌کنند که تحرکات آمریکا در بغداد با هدف حمایت از عراق انجام نمی‌شود، بلکه برای بازمهندسی قدرت به نفع منافع واشنگتن است. به گفته آن‌ها، تلاش برای محدود کردن سلاح‌های گروه‌های مقاومت، اقدامی برای تضعیف نقش این نیروهاست. در مقابل، عراق با ترکیب نقش گروه‌های مقاومت و مدیریت داخلی، تلاش می‌کند تعادل قدرت داخلی را حفظ کند تا هیچ طرف خارجی نتواند روند شکل‌گیری دولت آینده را تحمیل کند.

