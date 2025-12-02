کمک تسلیحاتی چند میلیارد یورویی اروپا به اوکراین
پانزده کشور اتحادیه اروپا تسلیحاتی به ارزش چند میلیارد یورو به اوکراین ارسال میکنند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، ۱۵ کشور اتحادیه اروپایی برنامه دارند تا تسلیحاتی به ارزش چند میلیارد یورو به اوکراین ارسال کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «توماس رنیه»، نماینده کمیسیون اروپا اعلام کرد که ۱۵ کشور اتحادیه اروپا تسلیحاتی به ارزش میلیاردها یورو از برنامه نظامیسازی «اقدام امنیتی اروپا» (سیف)، به کییف ارسال میکنند.
این مقام اروپایی میزان دقیق این کمک را اعلام نکرد اما افزود که این کمکها به ارزش میلیاردها یورو است.
پیش از این کمیسیون اروپا اعلام کرده بود که ۱۹ کشور از ۲۷ عضو قصد دارند تا در برنامه ۱۵۰ میلیارد یورویی نظامیسازی اروپا مشارکت کنند.
۱۵ مورد از کشورهایی که به این برنامه پیوستند توافق کردند تا به اوکراین نیز تسلحات ارسال کنند.
رنیه همچنین فاش نکرد که کدام کشورها از کمک به کییف خودداری کردند.