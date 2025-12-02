خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کمک تسلیحاتی چند میلیارد یورویی اروپا به اوکراین

کمک تسلیحاتی چند میلیارد یورویی اروپا به اوکراین
کد خبر : 1721829
لینک کوتاه کپی شد.

پانزده کشور اتحادیه اروپا تسلیحاتی به ارزش چند میلیارد یورو به اوکراین ارسال می‌کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، ۱۵ کشور اتحادیه اروپایی برنامه دارند تا تسلیحاتی به ارزش  چند میلیارد یورو  به اوکراین ارسال کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «توماس رنیه»، نماینده کمیسیون اروپا اعلام کرد که ۱۵ کشور اتحادیه اروپا تسلیحاتی به ارزش میلیاردها یورو   از برنامه نظامی‌سازی «اقدام امنیتی اروپا» (سیف)، به کی‌یف ارسال می‌کنند.

این مقام اروپایی میزان دقیق این کمک را اعلام نکرد اما افزود که این کمک‌ها به ارزش میلیاردها یورو است.

پیش از این کمیسیون اروپا اعلام کرده بود که ۱۹ کشور از ۲۷ عضو قصد دارند تا در برنامه ۱۵۰ میلیارد یورویی  نظامی‌سازی اروپا مشارکت کنند.

۱۵ مورد از کشورهایی که به این برنامه پیوستند توافق کردند تا به اوکراین نیز تسلحات ارسال کنند.

رنیه همچنین فاش نکرد که کدام کشورها از کمک به کی‌یف خودداری کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی