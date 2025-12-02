ادامه حمله زمینی اسرائیل به القنیطره علیرغم هشدار ترامپ درباره تشدید تنش در سوریه

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یگانی از نیروهای اسرائیلی شامل چهار خودروی نظامی و دو تانک به تپه «الحمریه»، واقع بین شهرک «حضر» و روستای «طرنجه» در حومه شمالی القنیطره، تجاوز کرد.

این سومین عملیات نفوذ زمینی در منطقه القنیطره در طول ساعات اخیر بوده است ضمن آنکه در دو مورد نفوذ و تجاوز قبلی، منابع محلی گزارش دادند: خانه‌های غیرنظامیان در روستاهای اطراف هدف تیراندازی قرار گرفته‌اند.

ساکنان القنیطره در هفته‌های اخیر از تشدید اقدامات ارتش اسرائیل و نفوذ مکرر به اراضی کشاورزی خود که تنها منبع درآمدشان است، شکایت دارند.

نیروهای اسرائیلی در عملیات‌های نظامی خود دهها هزار هکتار از جنگل‌ها را تخریب، غیرنظامیان را بازداشت و ایست‌های بازرسی برای تفتیش عابران ایجاد کرده‌اند.

