تشکیل کمیته حقیقتیاب در رابطه با آتشسوزی مرگبار هنگ کنگ
هنگ کنگ از تشکیل کمیته حقیقتیاب در رابطه با آتشسوزی مرگبار خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، رهبر هنگ کنگ امروز -سهشنبه- اعلام کرد که یک کمیسیون تحقیق مستقل به ریاست یک قاضی تشکیل خواهد داد تا علت آتشسوزی مرگبار یک مجتمع آپارتمانی که این شهر را در بهت فرو برد، مشخص شود و توصیههایی برای جلوگیری از وقوع مجدد فاجعهای مشابه ارائه دهد.
«جان لی»، مدیر اجرایی این منطقه چینی، متعهد شد که بر منافع شخصی غلبه کند و مسئولیت آتشسوزی که منجر به کشته شدن حداقل ۱۵۱ نفر شد را پیگیری کند.
او در یک سخنرانی هفتگی ۳۰ دقیقهای که کاملا تحت تاثیر آتشسوزی هفته گذشته بود، به رسانهها گفت: «ما باید حقیقت را آشکار کرده و اطمینان حاصل کنیم که عدالت اجرا میشود، بگذاریم درگذشتگان در آرامش باشند و به زندگان آرامش ببخشیم».