در مورد امنیت جایی برای سازش وجود ندارد

رئیس‌جمهور تایوان:‌

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «لای چینگ ته»، رئیس جمهور تایوان، ‌به نیروهای ذخیره ارتش گفت که در مورد امنیت تایوان، جایی برای سازش وجود ندارد،.

لای در جمع نیروهای ذخیره در شهرستان ییلان در شمال شرقی تایوان گفت که در مواجهه با زورگویی و آزار و اذیت چین، دولت باید هزینه بیشتری برای دفاع از خود صرف کند و در صورت وقوع بدترین شرایط، آمادگی بهتری داشته باشد.

وی افزود: «امنیت ملی مطلقاً جایی برای سازش باقی نمی‌گذارد. حاکمیت ملی و ارزش‌های اساسی آزادی و دموکراسی، اساس ملت ما هستند.»

وی افزود: «‌این‌ها مربوط به اختلافات ایدئولوژیک نیستند؛ بلکه موضع مشترک همه مردم تایوان هستند.»

 

