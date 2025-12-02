ماکرون به چین میرود
رئیسجمهور فرانسه، برای چهارمین سفر رسمی خود به چین سفر خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «امانوئل ماکرون»، رئیسجمهور فرانسه، برای چهارمین سفر رسمی خود به چین سفر خواهد کرد.
این سفر در حالی صورت میگیرد که اروپا در تلاش است تا تهدیدات اقتصادی و امنیتی از سوی پکن را با اتکا به دومین اقتصاد بزرگ جهان در دوران آشفتگی تجارت جهانی متعادل کند.
ماکرون که سفر خود را با بازدید از پکن در روز چهارشنبه آغاز خواهد کرد، روز پنجشنبه با «شی جینپینگ»، رئیسجمهور چین دیدار خواهد کرد.
سفر وی پس از سفر پرتنش «اورزولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا، در ماه ژوئیه انجام میشود.