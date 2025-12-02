خبرگزاری کار ایران
مادورو خبر داد:

تشکیل دفتر سیاسی جدید برای حزب سوسیالیست ونزوئلا

رئیس‌جمهور ونزوئلا، از تشکیل دفتر سیاسی جدید برای حزب سوسیالیست متحد این کشور خبر داد که مسئول رهبری کار سیاسی و سازمانی انقلاب بولیواری خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «نیکولاس مادورو»، رئیس‌جمهور ونزوئلا، از تشکیل دفتر سیاسی جدید برای حزب سوسیالیست متحد این کشور خبر داد که مسئول رهبری کار سیاسی و سازمانی انقلاب بولیواری خواهد بود.

مادورو در یک تجمع عظیم که به مراسم تحلیف کمیته‌های پایه بولیواری اختصاص داشت، گفت: «این کنگره به من، به این جنبش مردمی عظیم به نام حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا که توسط (رئیس جمهور سابق ونزوئلا، هوگو) چاوز، تأسیس شده است، این قدرت عظیم را داده است تا یک دفتر سیاسی جدید تعیین کنم.» «من مایلم دفتر سیاسی را اعلام کنم که رهبری ملی را با من رهبری خواهد کرد و به روند جدیدی که در حال طی کردن آن هستیم، شکل و سرعت خواهد بخشید.»

دفتر سیاسی جدید ونزوئلا شامل ۱۲ عضو، ۶ مرد و ۶ زن است.

